У Нікополі в результаті ворожогу обстрілу загинув місцевий житель: ще двох поранено

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.
Від ворожого снаряду загинув 48-річний місцевий мешканець. Також постраждали 46-річна жінка і 80-річний чоловік.
“У місті понівечені 6 багатоповерхівок і стільки ж приватних будинків. А ще декілька господарчих споруд, два газопроводи, лінія електропередач. Наслідки обстрілів з’ясовуються. Терор мирних жителів, руйнування, смерть – «фірмовий знак» агресора”, – додав Лисак.
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