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  • У Нікополі в результаті ворожогу обстрілу загинув місцевий житель: ще двох поранено

У Нікополі в результаті ворожогу обстрілу загинув місцевий житель: ще двох поранено

Сьогодні 20:33
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Сьогодні вдень, 30 квітня, російські окупанти атакували з важкої артилерії Нікополь. У результаті ворожого обстрілу постраждали не тільки житлові будинки та інфраструктура, а й мирні громадяни. Є загиблий та поранені.

Новости Днепра про У Нікополі в результаті ворожогу обстрілу загинув місцевий житель: ще двох поранено

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак. 

Від ворожого снаряду загинув 48-річний місцевий мешканець. Також постраждали 46-річна жінка і 80-річний чоловік.

“У місті понівечені 6 багатоповерхівок і стільки ж приватних будинків. А ще декілька господарчих споруд, два газопроводи, лінія електропередач. Наслідки обстрілів з’ясовуються. Терор мирних жителів, руйнування, смерть – «фірмовий знак» агресора”, – додав Лисак.

Новости Днепра про У Нікополі в результаті ворожогу обстрілу загинув місцевий житель: ще двох поранено Новости Днепра про У Нікополі в результаті ворожогу обстрілу загинув місцевий житель: ще двох поранено Новости Днепра про У Нікополі в результаті ворожогу обстрілу загинув місцевий житель: ще двох поранено Новости Днепра про У Нікополі в результаті ворожогу обстрілу загинув місцевий житель: ще двох поранено

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Новости Днепра про У Нікополі в результаті ворожогу обстрілу загинув місцевий житель: ще двох пораненоУкраїнська Новости Днепра про У Нікополі в результаті ворожогу обстрілу загинув місцевий житель: ще двох пораненоРусский

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