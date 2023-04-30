У Нікополі в результаті ворожогу обстрілу загинув місцевий житель: ще двох поранено

Сьогодні вдень, 30 квітня, російські окупанти атакували з важкої артилерії Нікополь. У результаті ворожого обстрілу постраждали не тільки житлові будинки та інфраструктура, а й мирні громадяни. Є загиблий та поранені.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

Від ворожого снаряду загинув 48-річний місцевий мешканець. Також постраждали 46-річна жінка і 80-річний чоловік.

“У місті понівечені 6 багатоповерхівок і стільки ж приватних будинків. А ще декілька господарчих споруд, два газопроводи, лінія електропередач. Наслідки обстрілів з’ясовуються. Терор мирних жителів, руйнування, смерть – «фірмовий знак» агресора”, – додав Лисак.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: