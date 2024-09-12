У Нікополі росіяни обстріляли комунальників, які допомагали надзвичайникам після чергової атаки

У Нікополі ворог поцілив по комунальникам, які приїхали на допомогу фахівцям ДСНС.

Цього ранку у Нікополі на Дніпропетровщині росіяни поцілили по працівникам комунальної служби.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

Відомо, що комунальники прибули на місце, де напередодні ввечері були атаковані ворогом фахівці ДСНС, аби відбуксувати пошкоджену пожежну машину до пожежно-рятувального підрозділу.

Однак ворог знову атакував. На щастя, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині окупанти атакували дронами рятувальників, які гасили пожежу після обстрілу.

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