У Нікополі працівник військкомату вимагав 50 тис. грн за забезпечення непризову: його спіймали на хабарі

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.
Зазначається, що інструктора відділення рекрутингу та комплектування затримали. Це сталося під час контрольованого одержання ним неправомірної вигоди у вигляді 1 тисячі доларів та 12 тисяч грн.
Військовослужбовцю Нікопольського РТЦК та СП оголосили про підозру за вимагання неправомірної вигоди. Наразі триває слідство, вживаються заходи щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.
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Анна Кравчук
Автор:
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