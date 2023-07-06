У Нікополі підготували евакуаційні пункти у разі аварії на ЗАЕС

У Нікополі підготували пункти збору у разі евакуації через аварію на ЗАЕС. Усього їх 17. При собі необхідно мати документи, змінний одяг, герметично запаковані харчі на три доби, питну воду. Про це повідомили на сайті Нікопольської міськради.

Адреси пунктів евакуації:

Ліцей №19 (м. Нікополь, вул. Добролюбова, 47);

Ліцей № 23 (м. Нікополь, вул. Корбута, 1-а);

Ліцей № 25 (м. Нікополь, вул. Трубників, 46);

Ліцей № 13 (м. Нікополь, вул. Героїв Чорнобиля, 65);

Ліцей № 2 (м. Нікополь, вул. Героїв Чорнобиля, 68);

Металургійний технікум (м. Нікополь, вул. Трубників, 8);

Нікопольське медичне училище (м. Нікополь, вул. Херсонська, 4);

Ліцей № 4 (м. Нікополь, вул. Патріотів України,111);

Ліцей № 24 (м. Нікополь, вул. Першотравнева, 13);

Ліцей № 20 (м. Нікополь, вул. Шевченка, 204);

Нікопольське УЕГГ (м. Нікополь, вул. В. Ємця, 51);

Ліцей № 16 (м. Нікополь, вул. Довгалівська, 279);

Гімназія № 18 (м. Нікополь, вул. Перемоги, 39);

Гімназія № 14 (м. Нікополь, вул. Гайдамацька, 33);

Ліцей № 6 (м. Нікополь, вул. Електрометалургів, 55);

Нікопольський коледж ДДАУ (м. Нікополь, вул. Патріотів України, 167);

Ліцей № 3 (м. Нікополь, вул. Шевченка, 67).

Евакуювати своїх домашніх тварин можна за умов дотримання встановлених в Україні правил транспортування тварин. Необхідно мати ветеринарне свідоцтво для перевезення тварин, довідку про наявність всіх щеплень та довідку про стан здоров’я. Тварина не повинна створювати дискомфорт, загрозу здоров’ю для інших пасажирів в салоні автобуса та знищувати майно.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: