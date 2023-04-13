У Нікополі під час пожежі у власній квартирі загинув чоловік

У Нікополі пожежа забрала життя літнього чоловіка.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

Вчора, 12 квітня, о 20:32 на лінію «101» надійшло повідомлення, що на вулиці Гагаріна у Нікополі з квартири йде густий дим. За викликом було направлено два чергові відділення рятувальників.

Надзвичайники, які прибули за вказаною адресою, побачили, що дим йде з квартири на другому поверсі двоповерхового житлового будинку. Потрапивши всередину, вони знайшли чоловіка 1952 року народження. Його винесли з квартири та передали медикам. На жаль, вони констатували смерть містянина.

Пожежу локалізували о 20:45 та ліквідували о 20:55. Вогонь знищив домашнє майно у кімнаті квартири на площі 2 кв. м.

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