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У Нікополі під час пожежі у власній квартирі загинув чоловік

Сьогодні 08:30
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У Нікополі пожежа забрала життя літнього чоловіка.

Новости Днепра про У Нікополі під час пожежі у власній квартирі загинув чоловік

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

Вчора, 12 квітня, о 20:32 на лінію «101» надійшло повідомлення, що на вулиці Гагаріна у Нікополі з квартири йде густий дим. За викликом було направлено два чергові відділення рятувальників.

Надзвичайники, які прибули за вказаною адресою, побачили, що дим йде з квартири на другому поверсі двоповерхового житлового будинку. Потрапивши всередину, вони знайшли чоловіка 1952 року народження. Його винесли з квартири та передали медикам. На жаль, вони констатували смерть містянина.

Пожежу локалізували о 20:45 та ліквідували о 20:55. Вогонь знищив домашнє майно у кімнаті квартири на площі 2 кв. м.

Новости Днепра про У Нікополі під час пожежі у власній квартирі загинув чоловік

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