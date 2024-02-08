У Нікополі невідомі розстріляли автомобіль заступника міського голови: він загинув

Правоохоронці розпочали досудове розслідування.

Сьогодні вранці, 8 лютого, на одній із вулиць Нікополя невідомі особи із невстановленої вогнепальної зброї розстріляли автомобіль, в якому перебував заступник міського голови.

Внаслідок обстрілу чоловік загинув на місці.

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України). Наразі тривають невідкладні слідчі дії з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Оновлено: у ГУ НП у Дніпропетровській області повідомили, що правоохоронці встановили прикмети нападника. На розшук підозрюваного орієнтовано весь особовий склад поліції регіону.

8 лютого близько 9-ї ранку до поліції надійшло повідомлення, що невідома особа розстріляла автомобіль, який належить заступнику міського голови Нікополя. На місці події поліцейські встановили, що нападник застосував невстановлену зброю, в результаті чого автомобіль загорівся. Після гасіння пожежі в салоні було виявлено тіло 59-річного чоловіка. На розшук підозрюваного орієнтовано весь особовий склад поліції регіону, – йдеться у повідомленні.

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