У Нікополі чоловік погрожував перехожим гранатою

Мешканець Нікополя погрожував перехожим гранатою.

Це сталося в центрі Нікополя, повідомляє обласне управління поліції охорони.

До поліції зателефонували перехожі, які повідомили, що їм погрожує гранатою незнайомець. Чоловік був нетверезим та розмахував вибухонебезпечним предметом перед містянами.

На місце приїхали поліцейські, які відібрали у чоловіка гранату та затримали його. Боєприпас відправили на експертизу, а затриманого забрали у відділок для з’ясування обставин.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Кам’янському жінка втратила обидві ноги через свого колишнього чоловіка.

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