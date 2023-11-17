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У Нікополі через удар дроном загинув молодий волонтер

Сьогодні 11:32
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Стало відомо, ким був чоловік, якого убив дрон в Нікополі 14 листопада.

Новости Днепра про У Нікополі через удар дроном загинув молодий волонтер

14 листопада російський дрон влучив в автівку мешканця Нікополя. 26-річний чоловік загинув на місці, повідомляли в Дніпропетровській обласній прокуратурі. Як стало відомо пізніше, це був молодий волонтер Сергій Климчук. 

Про це повідомили представники Громадської організації “Єдність та розвиток” на Facebook-сторінці ГО.

Друзі розповідають, що Сергій волонтерством з перших днів повномасштабної війни. А коли рідне місто почали постійно обстрілювати, чоловік зосередився на допомозі мешканцям Нікополя. Сотні людей, які опинилися в скруті, завдяки Сергію змогли отримати необхідну підтримку. 

У Сергія залишилася дружина та новонароджений син. 

Ми втратили друга, його дружина – люблячого чоловіка, а новонароджений синок – батька, який його так довго чекав. Україна втратила талановитого агронома і щирого патріота. Ми виражаємо щирі співчуття родині Сергія та його близьким. Він навічно в наших серцях і думках. Загарбникам ніколи не пробачимо і помстимося, – йдеться у повідомленні ГО.

Новости Днепра про У Нікополі через удар дроном загинув молодий волонтер

Нагадаємо, декількома дронами росіяни вдарили по Нікополю 14 листопада. Тоді поранення також отримав 72-річний дідусь. На щастя, травми були не важкими, чоловік отримує необхідну допомогу. 

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Новости Днепра про У Нікополі через удар дроном загинув молодий волонтерУкраїнська

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