З 10 червня мешканці Нікополя сидять без централізованого водопостачання. Воду підвозять в цистернах, але її не вистачає. У пунктах розливу встановили обмеження. Тепер одна людина може набрали лише 20 літрів.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Усе через людей, які набирали сотні літрів води, через що її не вистачало всім нужденним. Наразі в місто та район щодня завозять бутильовану воду та у великих ємностях. Загалом люди ставляться до цих обмежень з розуміннями, але бувають і скандали.
Один із курйозних випадків стався в селі Нікопольського району. Цистерну з водою встановили на приватному подвір’ї. Місцеві звинувачують куму однієї з посадовиць сільради, яка не дає сусідам набирати воду, хоча привезли її для всіх мешканців селища.
Наразі комунальники намагаються переробити систему водопостачання, щоб брати воду з інших джерел. Зокрема, б’ють свердловини, де це можна зробити.
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