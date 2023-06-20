У Нікополі через дефіцит води на пунктах розливу встановили обмеження - Днепр Инфо
У Нікополі через дефіцит води на пунктах розливу встановили обмеження
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Сегодня 12:33

У Нікополь одній людині видають 20 літрів води на день.

Новости Днепра про У Нікополі через дефіцит води на пунктах розливу встановили обмеження

З 10 червня мешканці Нікополя сидять без централізованого водопостачання. Воду підвозять в цистернах, але її не вистачає. У пунктах розливу встановили обмеження. Тепер одна людина може набрали лише 20 літрів. 

Про це йдеться в сюжеті ТСН. 

Усе через людей, які набирали сотні літрів води, через що її не вистачало всім нужденним. Наразі в місто та район щодня завозять бутильовану воду та у великих ємностях. Загалом люди ставляться до цих обмежень з розуміннями, але бувають і скандали. 

Один із курйозних випадків стався в селі Нікопольського району. Цистерну з водою встановили на приватному подвір’ї. Місцеві звинувачують куму однієї з посадовиць сільради, яка не дає сусідам набирати воду, хоча привезли її для всіх мешканців селища. 

Наразі комунальники намагаються переробити систему водопостачання, щоб брати воду з інших джерел. Зокрема, б’ють свердловини, де це можна зробити. 

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Новости Днепра про У Нікополі через дефіцит води на пунктах розливу встановили обмеженняУкраїнська

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