У Нікополі батько, якого позбавляють батьківських прав, викрав дитину з лікарні – ЗМІ

9 серпня в Нікополі викрали дитину з дитячої лікарні, повідомляють журналісти ГО “Прихист”. Неповнолітній хлопчик перебуває на стаціонарі в лікарні Нікополя, поки триває процес позбавлення батьківських прав його батьків.
У п’ятницю, 9 серпня біологічний батько прийшов до лікарні, щоб провідати сина та забрав його. Після цього він зник разом з дитиною в невідомому напрямку.
Працівники ювенальної превенції оперативно виїхали на місце та розпочали пошук дитини.
За декілька годин дитину вдалося знайти. Повідомляється, що з малим все добре. Тепер хлопчика знову повернуть до лікарні, після чого його долю вирішуватимуть у соцслужбі.
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