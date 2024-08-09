У Нікополі батько, якого позбавляють батьківських прав, викрав дитину з лікарні – ЗМІ

У Нікополі на Дніпропетровщині батько викрав свою дитину з лікарні.

9 серпня в Нікополі викрали дитину з дитячої лікарні, повідомляють журналісти ГО “Прихист”. Неповнолітній хлопчик перебуває на стаціонарі в лікарні Нікополя, поки триває процес позбавлення батьківських прав його батьків.

У п’ятницю, 9 серпня біологічний батько прийшов до лікарні, щоб провідати сина та забрав його. Після цього він зник разом з дитиною в невідомому напрямку.

Працівники ювенальної превенції оперативно виїхали на місце та розпочали пошук дитини.

За декілька годин дитину вдалося знайти. Повідомляється, що з малим все добре. Тепер хлопчика знову повернуть до лікарні, після чого його долю вирішуватимуть у соцслужбі.

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