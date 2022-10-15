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У Нікополі 21-річна дівчина вбила співмешканця

Сьогодні 14:30
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12 жовтня до поліції міста Нікополь надійшло повідомлення, що в одній із квартир на проспекті Трубників знайшли тіло 45-річного чоловіка з ножовим пораненням.

Новости Днепра про У Нікополі 21-річна дівчина вбила співмешканця

Про це повідомляє пресслужба ГУ НП у Дніпропетровській області.

Поліцейські встановили, що чоловік мешкав із 21-річною дівчиною. Як стало відомо, 8 жовтня співмешканці вживали алкоголь і між ними виникла сварка. Дівчина почала душити чоловіка дротом, а потім завдала йому смертельне ножове поранення в шию.

Після цього підозрювана втекла з місця злочину і декілька днів переховувалася в селі у Нікопольському районі.

Правоохоронці встановили всі обставини злочину та розшукали підозрювану. Дівчину затримали.

Їй повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Наразі вирішується питання про обрання зловмисниці запобіжного заходу.

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Новости Днепра про У Нікополі 21-річна дівчина вбила співмешканцяУкраїнська

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