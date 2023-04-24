У небі над Україною помітили дивне рожеве сяйво: що це було (ФОТО)

Пізно ввечері 23 квітня в небі над Україною було помітно незвичайне світіння.

Користувачі соцмереж припускають, що це могло бути полярне сяйво, так як небо в різних областях нашої країни забарвилося в характерні відтінки рожевого, а місцями і зеленого.

Зокрема, про сяйво в небі повідомили жителі Київської та Львівської областей.

Незвичайне світіння було і в небі над Чернігівською, Черкаською та Рівненською областями, а також на Волині. Це явище спостерігали і в Білорусі.

За словами астронома, співробітника Харківського планетарію Володимира Кажанова, полярне сяйво в Україні було видно через потужну магнітну бурю.

У ніч з 23 на 24 квітня 2023 року в Україні і багатьох країнах Північної півкулі Землі спостерігалося яскраве полярне сяйво! Сталася потужна геомагнітна буря G4 (Kp=8), пов’язана з бомбардуванням нашої планети викидом корональної маси, що стався на Сонці кілька днів тому, – повідомив Кажанов.

Дуже гарно!

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