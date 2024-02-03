У небі над Криворізьким районом Повітряні сили знищили ракету

Першим про це повідомив голова Криворізької РДА Ситниченко.
Пізніше інформацію підтвердили у ПвК “Схід”.
В Криворізькому районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування “Схід” знищено керовану авіаційну ракету Х-59, – сказано у повідомленні Повітряного командування.
Повітряна тривога була оголошена о 15:37, зараз оголошено відбій.
Сьогодні ми повідомляли про те, що у Кривому Розі знову діють графіки відключення світла через ворожі атаки.
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