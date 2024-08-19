У небі над Дніпром зійшов Супермісяць (ФОТО)

Величезний Місяць зійшов над Дніпром.

Ввечері 19 серпня жителі Дніпра можуть побачити в небі Супермісяць. Так називають явище, коли супутник Землі здається надзвичайно великим. У розмірах небесне світило збільшується лише візуально. Це відбувається через те, що наша планета максимально зближується з Місяцем.

Цього разу збіглися відразу два явища – Супермісяць та Блакитна повня.

Суперблакитний місяць – це рідкісне астрономічне явище, яке об’єднує дві події: Супермісяць і Блакитний місяць. Блакитний місяць – це другий повний місяць в одному календарному місяці.

Коли ці два явища відбуваються одночасно, ми спостерігаємо Суперблакитний місяць, який виглядає особливо велично на небі.

Цього року його можна буде побачити в ніч з 19 на 20 серпня 2024 року.

За даними NASA, поєднання супермісяця та блакитного місяця рідкісне, і час між їх виникненнями досить “нерегулярний” і може бути до 20 років, з 10 роками між середнім значенням.

NASA прогнозує, що наступні суперблакитні місяці можна буде побачити лише в січні та березні 2037 року.

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