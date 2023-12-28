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У небі над Дніпром помітили загадковий “портал” (ФОТО)

Сьогодні 16:17
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Вражає!

Новости Днепра про У небі над Дніпром помітили загадковий

Сьогодні, 28 грудня, у небі над Дніпром помітили загадковий “портал”: воно ніби поділилося на дві половинки умовною лінією. З однієї сторони – синя гладь, з іншої – білі пухкі хмари. 

Про це повідомляє dnepr.info.

Новости Днепра про У небі над Дніпром помітили загадковий

Новости Днепра про У небі над Дніпром помітили загадковий

Цим незвичайним небесним явищем можна милуватися і з балкона!

Новости Днепра про У небі над Дніпром помітили загадковий

Новости Днепра про У небі над Дніпром помітили загадковий

Новости Днепра про У небі над Дніпром помітили загадковий

Виглядає неймовірно!

Новости Днепра про У небі над Дніпром помітили загадковий

Місцями хмари набули яскраво-рожевого кольору.

Новости Днепра про У небі над Дніпром помітили загадковий

Новости Днепра про У небі над Дніпром помітили загадковий

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі та області після буревію з’явилася зимова веселка (ФОТО).

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