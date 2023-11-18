У Музеї історії Дніпра відкрилась експозиція, присвячена російсько-українській війні

Головна її мета – зберегти пам'ять про події російсько-української війни та про подвиг 128-ї бригади ТрО.

Експонати для виставки збирали багато місяців. Головна її мета – зберегти пам’ять про події російсько-української війни та про подвиг 128-ї бригади ТрО.

«128-ма бригада ТрО була створена 26 лютого. Прийшли люди, більшість з яких до цього жодного разу навіть не підходили до зброї. А вже через півтора місяці перші підрозділи вступили в бій, батальйон за батальйоном виходили на нуль. Ми зрозуміли, що потрібно фіксувати події цієї війни тут і зараз, іншої нагоди може не бути. За кожним експонатом є реальна історія, і хочеться, щоб ми її не втратили; історії людей, які були там », – поділився начальник служби звʼязків з громадськістю 128-ї бригади ТРО Олександр Курбатов.

На базі проведеної роботи у Музеї історії Дніпра за підтримки Українського культурного фонду і відкрилась нова інсталяція «Виборюючи свободу». Вона складається з військових трофеїв, предметів з місць бойових дій, особистих речей наших захисників. Майбутні експонати зібрали волонтери та військовослужбовці 128-ї бригади ТРО, а потім передали їх до Музею історії Дніпра.

«Вхід на виставку вільний. Експозиційний простір поділений на 2 локації. Перша – місце памʼяті загиблих дніпрян за час повномасштабної війни з рф. Ми ведемо масштабну дослідницьку роботу, щоб імена загиблих дніпрян не були забуті. Друга локація – експозиція бою, яка присвячена реальним бойовим зіткненням 128-ї бригади ТрО з ворогом», – зазначила директорка КП «Музей історії Дніпра», Олександра Бірюкова.

Виставка зараз налічує більше 200 експонатів. Серед них кулі, понівечені позначки населених пунктів, відірвана башта ворожого танку тощо.

«Як історик я розумію важливість збереження історії, накопичення джерельної бази. Це фундамент, на якому ми після перемоги будемо розповідати історію цієї війни. Тож я з самого початку своєї служби став збирати матеріали. Швидко їх стало дуже багато, тому виникла ідея створити таку експозицію. Моє військове керівництво та міськрада цю ідею підтримали, тож сьогодні ми тут», – розповів Дмитро Каюк, історик, військовослужбовець ТрО Дніпра.

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