У Молдові виникли перебої зі світлом через російський ракетний обстріл України

У Молдові виникли перебої в електроенергетичній системі через ракетні удари РФ по інфраструктурі України 16 грудня.
У держпідприємстві Moldelectrica повідомили, що ризик відключення електрики в Молдові дуже високий.
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