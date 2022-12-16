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  • У Молдові виникли перебої зі світлом через російський ракетний обстріл України

У Молдові виникли перебої зі світлом через російський ракетний обстріл України

Сьогодні 20:21
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Додамо, перебої з електропостачанням у Молдові через ракетний удар РФ по Україні - не вперше.

Новости Днепра про У Молдові виникли перебої зі світлом через російський ракетний обстріл України

У Молдові виникли перебої в електроенергетичній системі через ракетні удари РФ по інфраструктурі України 16 грудня.

У держпідприємстві Moldelectrica повідомили, що ризик відключення електрики в Молдові дуже високий.

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Новости Днепра про У Молдові виникли перебої зі світлом через російський ракетний обстріл УкраїниУкраїнська

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