У Молдові вже вчетверте після російського обстрілу України знайшли уламок ракети (ФОТО)

У Молдові вже вчетверте знайшли уламок ракети.

Про це повідомили в МВС Молдови.

Патрульні прикордонної поліції побачили фрагмент ракети в районі села Ларга. Його знайшли після нічної ракетної атаки на Україну.

Патруль прикордонної поліції виявив фрагмент ракети, випущеної внаслідок російських авіаударів по Україні, в районі сектора прикордонної поліції Ларга (Бричанський район)”, – сказано у офіційному повідомленні відомства.

Це сталося вже вчетверте. Місце падіння оточили, там працює поліція та сапери. Тип ракети встановлюється.

Зазначимо, 14 лютого Молдова на декілька годин закрила повітряний простір над країною через невідомий літальний апарат. Пізніше спікер парламенту Ігор Гросу розповів, що авіапростір закривали через повітряний об’єкт, інформацію про який влада Молдови отримала від України.

Село Ларга знаходиться біля кордону з Україною. Точне місце падіння уламка невідоме.

Нагадаємо, під час останнього обстрілу 10 лютого, одна із російських ракет пролетіла транзитом через Молдову та деякий час була в повітряному просторі Румунії. Про це заявив Валерій Залужний. Втім влада Румунії спростувала цю інформацію.

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