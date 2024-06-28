У місті на Дніпропетровщині може зрости тариф на водопостачання

У Нікополі Дніпропетровської області може подорожчати централізоване водопостачання та водовідведення.

За словами міського голови Олександра Саюка, з січня 2022 року тариф на водопостачання та водовідведення у Нікополі залишався на рівні 33 грн за кубометр. Тепер його планують збільшити приблизно удвічі. Місто вже подало свої розрахунки нового тарифу у розмірі 63 гривні до НКРЕКП і чекає на рішення.

Про це Олександр Саюк повідомив на пресконференції 27 червня.

“Ми подаємо їх кожного року, починаючи з 2021-го. Але з січня 2022 року у нас тариф залишається на рівні 33 грн – це водовідведення і водопостачання. Цей тариф є збитковий, і місто постійно надає з бюджету дотації водоканалу, щоб він міг функціонувати і надавати послуги” – сказав Олександр Саюк.

Він також зазначив, що йдеться про тариф на ту воду, яка подається не з магістрального водогону. Вартість води з водогону буде ще вищою, але не в рази, а на певні відсотки.

“Водогін почав працювати, по місту Нікополю — ми зараз в стадії підписання договору з водоканалом. Дорожче буде чи не дорожче? Буде дорожче не в рази, а на відсотки. Точніше можемо сказати після підписання”, — сказав Олександр Саюк.

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