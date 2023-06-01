У містечку поблизу Дніпра таксист не пустив в авто та образив 88-річну бабусю через “кравчучку”

Таксист образив літню жінку.

У Новомосковську, що неподалік від Дніпра, сталася досить неприємна ситуація. Таксист вилаяв та ледь не збив з ніг 88-річну бабусю, яка замовила авто. А все через те, що з собою вона взяла невелику сумочку на колесах, яку в народі ще називають “кравчучкою”.

Про це розповіла містянка Лариса Скачко, яка стала свідком цього інциденту.

Лариса зазначила, що біля ЦУМу побачила таксиста, який голосно кричав на бабусю, яка стояла поруч з його машиною. Жінка припустила, що пенсіонерку зачепила машина, тому вона вирішила їй допомогти. Коли вона підійшла ближче, то водій рвонув з місця, ледь не збивши стареньку з ніг.

Як виявилося, пенсіонерка замовила таксі, але водій, побачивши, що вона їхатиме з маленькою сумочкою на “кравчучці”, грубо відмовив у поїздці.

Водій кричав не своїм голосом: «Отойди от моей машины. Я не буду тебя везти. У меня легковая машина, заказывай себе грузовую». Потім він на швидкості рвонув з місця, ледь не збивши жінку, – написала жінка.

Пенсіонерка розплакалася, бо не очікувала такої реакції водія. За словами Лариси, жінка має проблеми зі здоров’ям та пересувається з паличкою. Втім, вона виглядає інтелігентно та була готова заплатити за поїздку.

Небайдужа містянка підвезла бабусю додому. По дорозі старенькій стало зле від пережитого стресу, тому Лариса звернулася до служби таксі у соцмережах.

Вона пропрацювала інженером, покійний чоловік був професором. Повторюю, вся родина – не жебраки і бездарі! Я не знаю, як ви вирішите це питання, але жінці по дорозі стало зле від пережитого стресу та приниження. Ви публічно її принизили – публічно майте сміливість вибачитись! Жінці 88 років! До речі сумочка – в багажнику, ледь помітна. Зверніть увагу, – написала Лариса.

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