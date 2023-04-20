У міськраді Дніпра прокоментували підтоплення: може затопити райони

Останніми днями Дніпро та область потерпають від підтоплень, а тут ще й дощі.

За прогнозами синоптиків, найближчі 10 днів у місті опади будуть чи не щодня.

Що, в свою чергу, може ускладнити і так важку ситуацію з підтопленнями. За інформацією міської ради, рівень води у річці Дніпро вже піднявся на метр вище звичайного. Михайло Лисенко, заступник міського голови, зауважив, що це не критично, але є побоювання щодо якості роботи зливових колекторів у разі дощу.

У нас може перестати працювати зливова каналізація, бо буде штучний підпір води: вода з дощоприймачів не зможе потрапляти у річку Дніпро, – зазначив Михайло Лисенко 18 квітня.

Через сьогоднішню зливу комунальники вже почали фіксувати погану прохідність води у зливові колектори, бо паводок у річці заважає нормальному виходу води зі зливових колекторів. До того ж у разі довготривалого підвищення рівня води у річці є загроза підтоплення в АНД та Новокодацькому районах.

Наразі комунальники стежать за ситуацією. Зазначається, що на цей випадок вже є пропрацьований план дій.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дніпро та область страждають від підтоплень: що стало причиною.

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