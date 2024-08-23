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  • У Мінсоцполітики роз’яснили зміни стосовно відстрочки для людей, які піклуються про хворих рідних

У Мінсоцполітики роз’яснили зміни стосовно відстрочки для людей, які піклуються про хворих рідних

Сьогодні 10:33
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Мінсоцполітики пояснило, як відбувається отримання відстрочки від мобілізації для людей, які доглядають за хворими рідними.

Новости Днепра про У Мінсоцполітики роз'яснили зміни стосовно відстрочки для людей, які піклуються про хворих рідних

Правила щодо мобілізації людей, які доглядають за хворими родичами дещо змінилися. Більше не потрібно зазначати у заяві до ТЦК та СП дані щодо відсутності інших працездатних членів сім’ї та не має необхідності в документах, що підтверджують неможливість догляду з боку інших членів сім’ї. 

Усього змін декілька, і вони вказані у постанові “Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період”, повідомили в Мінсоцполітики.

Серед основних змін:

  • Переглянуто документи, які підтверджують право на відстрочку для осіб, що утримують або здійснюють постійний догляд за рідними та близькими. Було вирішено розмежувати ці категорії людей та документи, які підтверджують факт утримання або догляду за хворою особою.
  • Військовозобов’язані, що опікуються хворою дружиною/чоловіком, дитиною та/або своїм батьком/матір’ю більше не мають у заяві до ТЦК та СП зазначати дані про інших працездатних членів сімей. Також не потрібно документально підтверджувати, що крім військовозобов’язаного опікуватися хворим більше ніхто з родичів не може. Проте, дані все одно будуть перевірятися в ТЦК за допомогою державних реєстрів. 
  • Військовозобов’язані, які мають батьків з інвалідністю І або ІІ групи, більше не вимушені встановлювати факт здійснення догляду.
  • Змінено механізм отримання акту про встановлення постійного догляду. Тепер для оформлення акту не потрібно йти до ТЦК – його можна замовити за заявою в органах місцевого самоврядування. Розглянути таку заяву мають протягом 10 календарних днів. 
  • З’явилися зміни в самому акті про встановлення факту постійного догляду. Тим, хто вже отримує надбавку чи компенсацію за догляд, не потрібно оформлювати акт, а тільки надати ТЦК документи про наявність виплат.У самому акті також не потрібно доводити відсутність інших членів сім’ї, що могли б доглядати за хворим. 

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Новости Днепра про У Мінсоцполітики роз'яснили зміни стосовно відстрочки для людей, які піклуються про хворих ріднихУкраїнська

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