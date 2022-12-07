У міноборони рф розповіли, що нібито знищили у Кривому Розі

Учора ввечері у Кривому Розі пролунав вибух.

Як пізніше повідомив Валентин Резніченко, голова Дніпропетровської ОВА, росіяни завдали удару по промисловому підприємству. У результаті постраждав 38-річний працівник. Його з опіками госпіталізували.

За словами Резніченка, на підприємстві є руйнування.

Сьогодні у міністерстві оборони (читай – вбивства) рф відзвітували, що нібито знищили у Кривому Розі ракети для HIMARS (аж 70 одиниць) та дві пускові установки РСЗВ MLRS. Напевно, це ті, які підвезли з Європи трамвайчиком.

Нагадаємо, нещодавно ветеран російської військової розвідки Рустем Клупов в ефірі рашистських пропагандистських ЗМІ заявляв, що нібито ЗСУ возять на передову ракети для HIMARS автобусами і трамваями. Трамваями, Карл…

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