Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У міноборони рф розповіли, що нібито знищили у Кривому Розі

Сьогодні 14:05
просмотров

Учора ввечері у Кривому Розі пролунав вибух.

Новости Днепра про У міноборони рф розповіли, що нібито знищили у Кривому Розі

Як пізніше повідомив Валентин Резніченко, голова Дніпропетровської ОВА, росіяни завдали удару по промисловому підприємству. У результаті постраждав 38-річний працівник. Його з опіками госпіталізували.

За словами Резніченка, на підприємстві є руйнування.

Сьогодні у міністерстві оборони (читай – вбивства) рф відзвітували, що нібито знищили у Кривому Розі ракети для HIMARS (аж 70 одиниць) та дві пускові установки РСЗВ MLRS. Напевно, це ті, які підвезли з Європи трамвайчиком.

Новости Днепра про У міноборони рф розповіли, що нібито знищили у Кривому Розі

Нагадаємо, нещодавно ветеран російської військової розвідки Рустем Клупов в ефірі рашистських пропагандистських ЗМІ заявляв, що нібито ЗСУ возять на передову ракети для HIMARS автобусами і трамваями. Трамваями, Карл…

Читайте також:

 
 
 

Новости Днепра про У міноборони рф розповіли, що нібито знищили у Кривому РозіУкраїнська Новости Днепра про У міноборони рф розповіли, що нібито знищили у Кривому РозіРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Кривому Розі на одному із підприємств від травм помер співробітник
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:49
    У Кривому Розі на одному із підприємств від травм помер співробітник

    У вівторок, 6 грудня, на підприємстві “АрселорМіттал Кривий Ріг” в…

    У Кривому Розі горів гараж з авто всередині (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:07
    У Кривому Розі горів гараж з авто всередині (ФОТО)

    У вівторок, 6 грудня, об 11:06 на лінію «101» повідомили…

    Через знеструмлення деякі мешканці Дніпра залишилися без води: адреси
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:09
    Через знеструмлення деякі мешканці Дніпра залишилися без води: адреси

    Сьогодні, 7 грудня, деякі мешканці Дніпра через відключення світла залишилися…

    У Дніпрі на Мазепи з мобільного укриття поцупили двері (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Вчора 18:55
    У Дніпрі на Мазепи з мобільного укриття поцупили двері (ФОТО)

    У Дніпрі почали встановлювати наземні укриття, де містяни можуть сховатися…

    Наверх