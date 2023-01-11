У метро Дніпра щодня відкачують майже 6 млн літрів води

По всій країні нині застосовують графіки аварійних відключень. Знеструмлюють не лише житлові будинки, а й інфраструктурні об’єкти, зокрема й метрополітен.

По всій країні нині застосовують графіки аварійних відключень. Знеструмлюють не лише житлові будинки, а й інфраструктурні об’єкти, зокрема й метрополітен. Для нормальної роботи чинної гілки і збереження нових тунелів надважливим є своєчасне відкачування ґрунтових вод, які потрапляють сюди через водоносні гірські породи. Щодня майже три десятки насосів відкачують звідси більше ніж 6 мільйонів літрів води. Від цього залежать міць конструкцій підземки, справність обладнання, а також безпека того, що назовні — дороги, мережі, трамвайні колії та фундаменти будинків.

В умовах ракетного терору росії та її прицільних ударів по енергосистемі країни, метро Дніпра за вказівкою мера Бориса Філатова забезпечили високопотужними генераторами. Нині тут протестували додатковий захисний протокол мобільних генераторів, які автівками можна підвезти до будь-якої точки підземки.

«Це — аварійний протокол, з яким добре впоралися співробітники. Все працює, вода відкачується. Це — подвійний контроль. Тож всім містянам хочу сказати: незалежно від ситуації з енергопостачанням, стосовно метро у нас всі аварійні випадки передбачені», — сказав Філатов під час своєї інспекції підземних тунелів метро.

Як відомо, до початку повномасштабного вторгнення рф Дніпровський метрополітен активно добудовували. Але з лютого минулого року роботи на трьох запроєктованих станціях довелося призупинити. Всі ці місяці підземка використовується не лише як транспортна лінія, а і як сховище для людей під час повітряних тривог та навіть майданчик для безпечного проведення різних заходів.

Метрополітен також впорався з усіма блекаутами, найдовший з яких тривав майже добу.

«На кожному майданчику стоять дизельні генератори. Їх треба увімкнути упродовж двох годин і подати напругу. Якщо зима і температура -15 чи -20, то дизельний генератор може давати збій. Нині ми убезпечені і від цього», — сказав начальник дільниці ПП «Світекс» Микола Соколов.

Українська

Автор: