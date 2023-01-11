Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У метро Дніпра щодня відкачують майже 6 млн літрів води

Сьогодні 17:41
просмотров

По всій країні нині застосовують графіки аварійних відключень. Знеструмлюють не лише житлові будинки, а й інфраструктурні об’єкти, зокрема й метрополітен.

Новости Днепра про У метро Дніпра щодня відкачують майже 6 млн літрів води

По всій країні нині застосовують графіки аварійних відключень. Знеструмлюють не лише житлові будинки, а й інфраструктурні об’єкти, зокрема й метрополітен. Для нормальної роботи чинної гілки і збереження нових тунелів надважливим є своєчасне відкачування ґрунтових вод, які потрапляють сюди через водоносні гірські породи. Щодня майже три десятки насосів відкачують звідси більше ніж 6 мільйонів літрів води. Від цього залежать міць конструкцій підземки, справність обладнання, а також безпека того, що назовні — дороги, мережі, трамвайні колії та фундаменти будинків. 

В умовах ракетного терору росії та її прицільних ударів по енергосистемі країни, метро Дніпра за вказівкою мера Бориса Філатова забезпечили високопотужними генераторами. Нині тут протестували додатковий захисний протокол мобільних генераторів, які автівками можна підвезти до будь-якої точки підземки.  

«Це — аварійний протокол, з яким добре впоралися співробітники. Все працює, вода відкачується. Це — подвійний контроль. Тож всім містянам хочу сказати: незалежно від ситуації з енергопостачанням, стосовно метро у нас всі аварійні випадки передбачені», — сказав Філатов під час своєї інспекції підземних тунелів метро. 

Як відомо, до початку повномасштабного вторгнення рф Дніпровський метрополітен активно добудовували. Але з лютого минулого року роботи на трьох запроєктованих станціях довелося призупинити. Всі ці місяці підземка використовується не лише як транспортна лінія, а і як сховище для людей під час повітряних тривог та навіть майданчик для безпечного проведення різних заходів. 

Метрополітен також впорався з усіма блекаутами, найдовший з яких тривав майже добу.

«На кожному майданчику стоять дизельні генератори. Їх треба увімкнути упродовж двох годин і подати напругу. Якщо зима і температура -15 чи -20, то дизельний генератор може давати збій. Нині ми убезпечені і від цього», — сказав начальник дільниці ПП «Світекс» Микола Соколов.

Новости Днепра про У метро Дніпра щодня відкачують майже 6 млн літрів водиУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Морози до мінус 11: яка погода чекає на дніпрян сьогодні
    Новини Дніпра
    Сьогодні 06:15
    Морози до мінус 11: яка погода чекає на дніпрян сьогодні

    Друзі, одягайтеся тепліше!

    Філатов: «Дніпро зробив багато для свого захисту і тепер піклується про переселенців — бо це теж наші люди»
    Новини Дніпра
    Вчора 12:26
    Філатов: «Дніпро зробив багато для свого захисту і тепер піклується про переселенців — бо це теж наші люди»

    Дніпро системно підготовлений, аби дати відсіч ворожим планам. За вказівкою…

    Сьогодні на дніпрян чекає прохолодна погода
    Новини Дніпра
    Вчора 06:15
    Сьогодні на дніпрян чекає прохолодна погода

    Вдягайтесь тепліше!

    Погода у Дніпрі в понеділок, 9 січня: буде хмарно та холодно
    Новини Дніпра
    09.01.2023 06:15
    Погода у Дніпрі в понеділок, 9 січня: буде хмарно та холодно

    Одягайтеся тепліше, друзі!

    Наверх