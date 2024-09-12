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У мешканця Кривого Рогу виявили великий арсенал боєприпасів

Сьогодні 06:53
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У Кривому Розі в чоловіка вдома виявили купу боєприпасів.

Новости Днепра про У мешканця Кривого Рогу виявили великий арсенал боєприпасів

Правоохоронці викрили 57-річного містянина на зберіганні боєприпасів. У нього вдома виявили 560 набоїв різного калібру, 7 гранатометних пострілів ВОГ та постріл осколковий до гранатомета.

Про це повідомили в Криворізькому районному управлінні поліції.

Знайдені боєприпаси правоохоронці направили на експертне дослідження. За його результатами криворіжцю буде повідомлено про підозру а ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Наразі триває досудове розслідування.

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