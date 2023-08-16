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  • У мешканців Кривого Рогу виманювали гроші, обіцяючи роботу за кордоном

У мешканців Кривого Рогу виманювали гроші, обіцяючи роботу за кордоном

Сьогодні 11:26
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У Кривому Розі шахраї наживалися на людях, які шукали роботу за кордоном.

Новости Днепра про У мешканців Кривого Рогу виманювали гроші, обіцяючи роботу за кордоном

Про це повідомили в обласній поліції. 

Двоє мешканців Кривого Рогу брали гроші з людей за бронювання робочого місця за кордоном. 

48-річна жінка та 45-річний чоловік розміщували оголошення про працевлаштування. Вони обіцяли допомогти українцям знайти роботу за межами країни. За свої послуги просили передплату в 5 тисяч гривень, яку потенційні клієнти надсилали на банківські картки. 

Проте після цього вони обривали усі контакти з людьми та зникали з грошима. 

Новости Днепра про У мешканців Кривого Рогу виманювали гроші, обіцяючи роботу за кордоном

Під час обшуків у помешканнях шахраїв правоохоронці вилучили 30 сім-карт, декілька мобільних телефонів, 20 банківських карток, підроблені договори про надання послуг із працевлаштування, флеш-накопичувачі, «чорнові» записи, ноутбук та планшет.

Усього шахраї встигли заробили 50 тисяч гривень. 

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення фігурантам про підозру.

Зверніть увагу! Зараз існує безліч “контор”, які пропонують працевлаштування за кордоном. Деякі з них дійсно можуть допомогти, але решта спрямовані на те, щоб заробити на вас гроші. Тож будьте обережні, а краще взагалі не користуйтеся послугами таких компаній. 

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