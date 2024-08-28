У мережі з’явилося можливе відео бійки у Дніпрі, під час якої постраждала активістка

З'явилися деталі конфлікту, під час якого була побита місцева активістка у Дніпрі.

Скандал щодо побиття активістки у Дніпрі, який викликав обговорення серед місцевих, отримав продовження.

Нагадаємо, Активістка Леся Волобуєва у своєму Instagram розповіла, що на початку серпня її біля дому побив п’яний сусід. У публікації вона додала коротке відео, на якому видно, як під час конфлікту чоловік ударом повалив її на землю та почав сильно бити ногами. На допомогу жінці ніхто не прийшов, оточуючі просто спостерігали.

У мережі з’явився коментар нібито дружини підозрюваного у побитті активістки, яка розповіла деталі інциденту та додала повний запис відеокамери, яка зафіксувала весь конфлікт.

Шановне суспільство, по-перше я хочу сказати, що мені дуже прикро, що з пані Волобуєвою сталася така сумна історія. І для того, щоб захистити себе та свою родину, я мушу виставити ту частину відео, яка по відомим причинам була прихована пані Олесею, – пише жінка.

За її словами, того вечора, 9 серпня, вона зі своїм чоловіком та його донькою поверталася додому. На подвір’ї будинку до родини підбігла собака Олесі Волобуєвої. Коли чоловік погладив песика, отримав агресивну реакцію зі сторони власниці. Після цього між ними розпочалася суперечка, частину якої можна було побачити на відео Олесі.

На оприлюдненому дружиною підозрюваного записі можна побачити більшу частину конфлікту.

На відео ви можете побачити на 39 секунді, як пані Олеся б’є мого чоловіка поміж ніг, а після того, як він намагається піти, розгортує його за руку до себе та на 1:23 секунді розпиляє на нього та усіх оточуючих газовий балон, – йдеться у повідомленні жінки.

Як повідомляє жінка, в результаті конфлікту вона, її чоловік та його неповнолітня донька отримали опіки рогівки обох очей різного ступеня тяжкості. Дочка підозрюваного лікувалася в стаціонарі.

…я хочу наголосити, що я в жодному разі не підтримую фізичне насильство з обох сторін, а лише роз’яснюю ситуацію, та дуже прошу суспільство цю справу на розгляд суду, – зазначила вона.

Нагадаємо, за фактом нападу у поліції відкрили два кримінальних впровадження. Одному з нападників оголосили про підозру та взяли під варту, іншому також оголосили про підозру. Триває досудове розслідування.

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