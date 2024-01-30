У мережі показали, як майже 50 років тому у Дніпрі святкували День бігу

Спорт — запорука нашого здоров’я. Це знають як дорослі, так і діти.

Біг – простий і ефективний спосіб підтримувати тіло у формі. У світі навіть є свято, присвячене цьому виду фізичної активності, – День бігу. Зараз його відзначають кожної першої середи червня.

Але і раніше це свято користувалося популярністю. У мережі показали, як майже 50 років тому у Дніпрі святкували День бігу.

Фото опублікувала у Facebook дніпрянка Світлана Тур.

За її словами, усе відбувалося навесні 1981 року у сквері на Соборній площі.

Зібралися співробітники Всесоюзного науково-дослідного трубного інституту, які хотіли взяти участь у цьому святі. Перед ними виступив один із викладачів кафедри фізкультури металургійного інституту. Після його короткого привітання охочі побігли. Викладач біг попереду, – написала Світлана.

У коментарях під фото містяни дякують за “приємні спогади” та зазначають, що “зараз українці частіше бігають в укриття”.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: