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У мережі показали, як майже 50 років тому у Дніпрі святкували День бігу

Сьогодні 12:59
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Новости Днепра про У мережі показали, як майже 50 років тому у Дніпрі святкували День бігу

Біг – простий і ефективний спосіб підтримувати тіло у формі. У світі навіть є свято, присвячене цьому виду фізичної активності, – День бігу. Зараз його відзначають кожної першої середи червня.

Але і раніше це свято користувалося популярністю. У мережі показали, як майже 50 років тому у Дніпрі святкували День бігу.

Фото опублікувала у Facebook дніпрянка Світлана Тур.

За її словами, усе відбувалося навесні 1981 року у сквері на Соборній площі.

Зібралися співробітники Всесоюзного науково-дослідного трубного інституту, які хотіли взяти участь у цьому святі. Перед ними виступив один із викладачів кафедри фізкультури металургійного інституту. Після його короткого привітання охочі побігли. Викладач біг попереду, – написала Світлана. 

Новости Днепра про У мережі показали, як майже 50 років тому у Дніпрі святкували День бігу

У коментарях під фото містяни дякують за “приємні спогади” та зазначають, що “зараз українці частіше бігають в укриття”.

Новости Днепра про У мережі показали, як майже 50 років тому у Дніпрі святкували День бігу

Новости Днепра про У мережі показали, як майже 50 років тому у Дніпрі святкували День бігу

Новости Днепра про У мережі показали, як майже 50 років тому у Дніпрі святкували День бігу

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