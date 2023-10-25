У медзакладах Дніпропетровщини, які увійшли до спроможної мережі, працює 29 реабілітаційних команд

Відновитися після важких поранень чи перенесених хвороб можна у спеціалізованих відділеннях.

Вони працюють у лікарнях Дніпропетровщини, які увійшли до спроможної мережі. З пацієнтами, які потребують реабілітації, працюють мультидисциплінарні команди. Таких в області вже 29.

«З людьми, які потребують реабілітації, працюють фахівці. Ерго- та фізичні терапевти. Психологи і логопеди. Професійні мультидисциплінарні команди. У лікарнях області, що увійшли до спроможної мережі, таких вже 29, – зазначив начальник ОВА Сергій Лисак. – Вони вивчають історію кожного пацієнта. Складають індивідуальний план відновлення. Вчать їх ходити, розмовляти, комунікувати і обслуговувати себе у побуті».

Підготувати людину до життя – задача реабілітологів. Досягають її різними методами. Запорука успіху – активність та безпосередня участь пацієнта у всіх процесах.

«Наприклад, людина хоче ходити. Ми починаємо з повертання на боки, вчимося сідати, вставати. Додаємо інші вправи. Можемо підкріпити це масажем, але дуже прицільним. Щоб якісь м’язи розслабити чи зменшити больовий синдром. Але ні в якому разі пацієнт не лежить, коли ми над ним щось робимо», – пояснила фізична терапевтка відділення фізичної та реабілітаційної медицини однієї з лікарень області Дарина.

Різноманітні заняття та до чотирьох тренувань на день. Такий розпорядок у Дениса. Він добровільно став на захист країни. Був на Донецькому та Запорізькому напрямках. Аж поки не отримав важке поранення. Медикам довелося ампутувати чоловіку ногу.

«Хочу жити на повну. Пройти протезування і займатися спортом. Процес реабілітації не те щоб складний, але потребує часу, рухів, навантажень. Та мені подобається, що ти не просто у палаті лежиш цілий день, а щось постійно робиш, – ділиться захисник Денис. – У мене було й поранення руки, через що зникла чутливість. Розробляю її. Взагалі є тренування на всі м’язи».

Бере зі столу м’яч, аби покласти його у склянку. Наполегливо одну й ту саму дію повторює Сергій. Після мінно-вибухової травми він декілька місяців пересувався виключно в інвалідному візку. Зараз вже ходить.

«Потрохи «оживає» і рука, бо пів року зовсім не працювала – ліву сторону паралізувало після поранення, – каже захисник Сергій. – Відновлюю її вже третій тиждень у реабілітаційному центрі. Кожен день мінімум годину працюю з ерготерапевтом. Потихеньку вже можу обслужити себе».

Робити це максимально самостійно – прагнення чоловіка. З бажаним результатом пацієнт та фахівець визначаються ще на початку курсу відновлення.

«З запитів підопічного формуємо конкретні цілі. Наприклад, через 3 дні він вдягне верхню половину тіла. Або ж через 10-ть – збереться повністю, встане з ліжка і дійте до вбиральні. Всі вони про звичайне життя, – ділиться ерготерапевтка відділення фізичної та реабілітаційної медицини однієї з лікарень області Анна. – Досягаємо їх за допомогою вправ. Від вбивання кілочків, в’язання, малювання до роботи з машинами віртуальної реальності».

Для проходження реабілітації необхідне електронне направлення. Його видає лікуючий лікар. Курс відновлення триває не менше 14 днів.

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