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  • У Марганці 35-річний чоловік ходив вулицями з комуністичним прапором та агітував за радянський союз

У Марганці 35-річний чоловік ходив вулицями з комуністичним прапором та агітував за радянський союз

Сьогодні 13:46
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15 грудня жителі Марганця повідомили до поліції про чоловіка, який на вулиці Горького пропагує комунізм.

Новости Днепра про У Марганці 35-річний чоловік ходив вулицями з комуністичним прапором та агітував за радянський союз

Поліцейські оперативно виїхали на місце. Там вони побачили чоловіка, який мав червоний прапор із символікою тоталітарного режиму та виголошував антиукраїнські гасла.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

27 грудня зловмиснику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України.

Тепер чоловік може провести за решіткою до п’яти років.

Новости Днепра про У Марганці 35-річний чоловік ходив вулицями з комуністичним прапором та агітував за радянський союз

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Новости Днепра про У Марганці 35-річний чоловік ходив вулицями з комуністичним прапором та агітував за радянський союзУкраїнська Новости Днепра про У Марганці 35-річний чоловік ходив вулицями з комуністичним прапором та агітував за радянський союзРусский

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