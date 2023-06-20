У малюка відкрита черепно-мозкова травма: у Жовтих Водах 5-річний хлопчик впав із 7-го поверху

У п'ятницю, 16 червня, у Жовтих Водах сталася трагедія.

Там 5-річний хлопчик впав із 7-го поверху.

Про це повідомив лікар Артур Кривець.

За лічені хвилини на місце прибули медики. Вони надали малюку екстрену медичну допомогу та доставили його у вкрай важкому стані до реанімаційного відділення.

У дитини діагностували відкриту черепно-мозкову травму, мозкову кому II ступеня, закриті травми грудної клітини та живота.

Лікарі роблять все можливе, щоб врятувати хлопчика!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпропетровській області 7-річну дівчинку вкусила змія під час прогулянки.

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