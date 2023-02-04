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У Литві за годину зібрали понад 1 млн євро на радари ППО для України

Сьогодні 10:42
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У Литві оголосили збір на сучасні радари ППО для України. За годину з моменту запуску литовці пожертвували на допомогу нашій країні понад 1 мільйон євро.

Новости Днепра про У Литві за годину зібрали понад 1 млн євро на радари ППО для України

Про це повідомив на своїй сторінці у Twitter литовський журналіст Андрюс Тапінас. 

“Абсолютний рекорд. Світовий. Литовці зібрали 1 006 000 євро на радари для України за одну годину. Литовська IT-компанія Tesonet подвоїть суму до 2 012 000 євро. За одну годину. Наш народ буде з Україною до самого кінця. До перемоги”, – поділився кореспондент у мережі. 

Йдеться про сучасні радари ізраїльського виробництва, на 5 комплексів яких планується зібрати €5 мільйонів.

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Новости Днепра про У Литві за годину зібрали понад 1 млн євро на радари ППО для УкраїниУкраїнська Новости Днепра про У Литві за годину зібрали понад 1 млн євро на радари ППО для УкраїниРусский

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