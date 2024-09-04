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У Львові з-під завалів дістали тіла ще 2 людей: серед загиблих — 3 дітей

Сьогодні 09:44
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Кількість загиблих внаслідок обстрілу Львова збільшилася.

Новости Днепра про У Львові з-під завалів дістали тіла ще 2 людей: серед загиблих — 3 дітей

За оновленими даними Міністра Внутрішніх Справ України Ігора Клименка, під час рятувально-пошукової операції з-під завалів у Львові дістали тіла ще двох людей. Станом на 09:09 стало відомо про 7 загиблих у Львові, серед них – 3 дітей. 

Як раніше повідомляв очільник Львівської ОВА Максим Козицький, серед загиблих двоє дівчаток – 9 та 14 років. 

За останніми даними кількість постраждалих внаслідок комбінованого ворожого удару зросла до 38. 

Нагадаємо, вранці 4 вересня ворог завдав удару по цивільному сектору у Львові. Понівечено більше 50 будинків, навчальні заклади, також уражено 2 медичних об’єкти. Пізніше Максим Козицький повідомив, що внаслідок обстрілу постраждав обласний Центр спортивної медицини і реабілітації. 

Вибиті понад 70 вікон. Від ударної хвилі повиносило рами. У шести кабінетах впала стеля. Відірвані батареї. Понищені компʼютери та медична апаратура. Велике щастя, що живі й нетравмовані охоронець і працівники Центру, – написав Козицький у Telegram.

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Новости Днепра про У Львові з-під завалів дістали тіла ще 2 людей: серед загиблих — 3 дітейУкраїнська Новости Днепра про У Львові з-під завалів дістали тіла ще 2 людей: серед загиблих — 3 дітейРусский

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