У Львові помітили “бабусю”, яка їздила на лижах, вчепившись за BMW (ВІДЕО)

Учора у соціальних мережах поширили цікаве відео зі Львова - на кадрах "бабуся" катається по місту на лижах, вчепившись за BMW.

Але як з’ясувалося пізніше, це була не “бабуся”, а 30-річний чоловік.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Львівської області.

Громадянину інспектори винесли постанову за ч. 1 ст. 127 (Порушення ПДР пішоходом) КУпАП. Ба більше, інспектори з’ясували, що чоловік знаходиться у розшуку за ст. 210 (Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку) та ст. 210-1 (Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію) КУпАП. Інформацію передали у військкомат.

Ми підтримуємо розваги, які не загрожують життю та здоров‘ю людей. Бережіть себе та будьте достойним прикладом для інших! – зазначили у патрульній поліції.

А ось і саме відео:

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