Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Львові помітили “бабусю”, яка їздила на лижах, вчепившись за BMW (ВІДЕО)

У Львові помітили “бабусю”, яка їздила на лижах, вчепившись за BMW (ВІДЕО)

Сьогодні 17:23
просмотров

Учора у соціальних мережах поширили цікаве відео зі Львова - на кадрах "бабуся" катається по місту на лижах, вчепившись за BMW.

Новости Днепра про У Львові помітили

Але як з’ясувалося пізніше, це була не “бабуся”, а 30-річний чоловік.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Львівської області.

Громадянину інспектори винесли постанову за ч. 1 ст. 127 (Порушення ПДР пішоходом) КУпАП. Ба більше, інспектори з’ясували, що чоловік знаходиться у розшуку за ст. 210 (Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку) та ст. 210-1 (Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію) КУпАП. Інформацію передали у військкомат.

Ми підтримуємо розваги, які не загрожують життю та здоров‘ю людей. Бережіть себе та будьте достойним прикладом для інших! – зазначили у патрульній поліції.

А ось і саме відео:

Читайте також:

Новости Днепра про У Львові помітили Українська Новости Днепра про У Львові помітили Русский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

На Дніпропетровщині безвісти зникла 61-річна жінка: потрібна допомога у пошуках
Новини Дніпра
Сьогодні 14:26
На Дніпропетровщині безвісти зникла 61-річна жінка: потрібна допомога у пошуках

Придивіться до фото, можливо, ви бачили цю жінку!

В Україні через похолодання виник дефіцит в енергосистемі: чи будуть відключення світла у Дніпрі
Новини Дніпра
Сьогодні 11:59
В Україні через похолодання виник дефіцит в енергосистемі: чи будуть відключення світла у Дніпрі

Сьогодні, 7 грудня, через похолодання виник дефіцит в енергосистемі України.

Мешканець Кривого Рогу організував в Івано-Франківську онлайн-порностудію: як його покарали
Новини Дніпра
Сьогодні 10:57
Мешканець Кривого Рогу організував в Івано-Франківську онлайн-порностудію: як його покарали

Чоловіка та його двох спільниць судили.

У грудні мешканці Дніпра зможуть насолодитися 5 унікальними астрономічними явищами: дати
Новини Дніпра
Сьогодні 09:02
У грудні мешканці Дніпра зможуть насолодитися 5 унікальними астрономічними явищами: дати

У грудні мешканці Дніпра зможуть насолодитися одразу 5 унікальними астрономічними…

Наверх