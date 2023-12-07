У Львові помітили “бабусю”, яка їздила на лижах, вчепившись за BMW (ВІДЕО)

Але як з’ясувалося пізніше, це була не “бабуся”, а 30-річний чоловік.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Львівської області.
Громадянину інспектори винесли постанову за ч. 1 ст. 127 (Порушення ПДР пішоходом) КУпАП. Ба більше, інспектори з’ясували, що чоловік знаходиться у розшуку за ст. 210 (Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку) та ст. 210-1 (Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію) КУпАП. Інформацію передали у військкомат.
Ми підтримуємо розваги, які не загрожують життю та здоров‘ю людей. Бережіть себе та будьте достойним прикладом для інших! – зазначили у патрульній поліції.
А ось і саме відео:
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