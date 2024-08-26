У Луцьку внаслідок ворожої атаки пошкоджено багатоквартирний будинок : є загиблий

У Луцьку внаслідок ворожої ракетної атаки понівечено багатоквартирний будинок.
Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук у своєму Telegram-каналі.
Внаслідок ворожої атаки в Луцьку пошкоджено багатоквартирний будинок. Деталі щодо постраждалих уточнюються. Перебуваю на місці події, – доповів він о 08:46.
Згодом стало відомо про одного загиблого.
Інформація оновлюється.
Нагадаємо, сьогодні, 26 серпня, ворог здійснює масовану ракетну атаку по містах України. У Дніпрі чули вибухи. Станом на 09:27 повітряна тривога триває. Рекомендується не покидати укриття.
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