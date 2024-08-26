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У Луцьку внаслідок ворожої атаки пошкоджено багатоквартирний будинок : є загиблий

Сьогодні 09:28
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Наразі відомо про одного загиблого внаслідок масованої ворожої атаки на Україну.

Новости Днепра про У Луцьку внаслідок ворожої атаки пошкоджено багатоквартирний будинок : є загиблий

У Луцьку внаслідок ворожої ракетної атаки понівечено багатоквартирний будинок. 

Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук у своєму Telegram-каналі. 

Внаслідок ворожої атаки в Луцьку пошкоджено багатоквартирний будинок. Деталі щодо постраждалих уточнюються. Перебуваю на місці події, – доповів він о 08:46.

Згодом стало відомо про одного загиблого. 

Інформація оновлюється. 

Нагадаємо, сьогодні, 26 серпня, ворог здійснює масовану ракетну атаку по містах України. У Дніпрі чули вибухи. Станом на 09:27 повітряна тривога триває. Рекомендується не покидати укриття. 

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Новости Днепра про У Луцьку внаслідок ворожої атаки пошкоджено багатоквартирний будинок : є загиблийУкраїнська Новости Днепра про У Луцьку внаслідок ворожої атаки пошкоджено багатоквартирний будинок : є загиблийРусский

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