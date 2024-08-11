У Лондоні встановили скульптуру, яку створив дніпрянин Єгор Зігура

Про це повідомив Генадій Корбан у своїх соцмережах.
На Sloan street у Лондоні встановили скульптуру Єгора Зігури, мого земляка родом із Дніпра. Приємно. Пишаюся, — сказано у дописі Генадія Корбана.
Митець відомий тим, що його роботи висвітлюють проблеми сучасного суспільства: ідентифікацію в мультикультурному світі і екологічну ситуацію.
Скульптор працює у різних техніках та використовує різноманітні матеріали.
Його роботи мають великий попит та представлені у багатьох приватних колекціях.
Читайте також:
Автор:
На війні загинув жовтоводець Сергій Мирченко.
У Дніпрі вночі підпалили автомобіль.
На Дніпропетровщині трапилася серйозна ДТП.
Сьогодні вночі бійці ПвК "Схід" збили ворожий шахед.