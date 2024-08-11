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У Лондоні встановили скульптуру, яку створив дніпрянин Єгор Зігура

Сьогодні 11:57
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У Лондоні встановили скульптуру, яку створив архітектор з Дніпра.

Новости Днепра про У Лондоні встановили скульптуру, яку створив дніпрянин Єгор Зігура

Про це повідомив Генадій Корбан у своїх соцмережах.

На Sloan street у Лондоні встановили скульптуру Єгора Зігури, мого земляка родом із Дніпра. Приємно. Пишаюся, — сказано у дописі Генадія Корбана.

Митець відомий тим, що його роботи висвітлюють проблеми сучасного суспільства: ідентифікацію в мультикультурному світі і екологічну ситуацію.

Скульптор працює у різних техніках та використовує різноманітні матеріали.

Його роботи мають великий попит та представлені у багатьох приватних колекціях.

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