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У Лондоні пройшов 100-тисячний пропалестинський мітинг

Сьогодні 19:16
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У Лондоні пройшов 100-тисячний пропалестинський мітинг.

Новости Днепра про У Лондоні пройшов 100-тисячний пропалестинський мітинг

Таку кількість демонстрантів підтвердили офіційні джерела.

Столична поліція повідомила, що близько 100 000 демонстрантів зібралися в суботу вдень на акцію протесту.

Процесія розтягнулася від Мармурової арки до Уайтголла та Парламентської площі. Серйозних порушень порядку під час мітингу не було.

Мітингуючи закликали припинити воєнні дії у секторі Газа. 

Багатотисячні демонстрації також проходили сьогодні у Римі, Вашингтоні та Варшаві.

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