У Лондоні пройшов 100-тисячний пропалестинський мітинг

У Лондоні пройшов 100-тисячний пропалестинський мітинг.

Таку кількість демонстрантів підтвердили офіційні джерела.

Столична поліція повідомила, що близько 100 000 демонстрантів зібралися в суботу вдень на акцію протесту.

Процесія розтягнулася від Мармурової арки до Уайтголла та Парламентської площі. Серйозних порушень порядку під час мітингу не було.

Мітингуючи закликали припинити воєнні дії у секторі Газа.

Багатотисячні демонстрації також проходили сьогодні у Римі, Вашингтоні та Варшаві.

Читайте також:

Українська

Автор: