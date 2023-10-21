У Лондоні пройшов 100-тисячний пропалестинський мітинг.

Таку кількість демонстрантів підтвердили офіційні джерела.
Столична поліція повідомила, що близько 100 000 демонстрантів зібралися в суботу вдень на акцію протесту.
Процесія розтягнулася від Мармурової арки до Уайтголла та Парламентської площі. Серйозних порушень порядку під час мітингу не було.
Мітингуючи закликали припинити воєнні дії у секторі Газа.
Багатотисячні демонстрації також проходили сьогодні у Римі, Вашингтоні та Варшаві.
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