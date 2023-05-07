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У Ліверпулі офіційно відкрили Євробачення-2023 (ВІДЕО)

Сьогодні 19:00
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У неділю, 7 травня, у Ліверпулі, Велика Британія, відбулася урочиста церемонія відкриття пісенного конкурсу Євробачення-2023. Учасники з 37 країн традиційно пройшлися "бірюзовим хідником".

Новости Днепра про У Ліверпулі офіційно відкрили Євробачення-2023 (ВІДЕО)

Під час відкриття конкурсанти мають змогу вкотре познайомити себе з публікою, дати ексклюзивні інтерв’ю ведучим та покрасуватися ефектними образами. Усе це в подальшому допомагає завоювати перемогу, адже глядачі віддають голоси тому учаснику, який їм найбільше запам’ятався. 

Цього року ведучими відкриття стали українець Тімур Мірошниченко, якого називають голосом українського Євробачення, і британська хокеїстка на траві Сем Куек.

Представники України – дует TVORCHI – символічно увійдуть до ліверпульської концертної зали Сент-Джордж-Холл. Нагадаємо, вони будуть боротися за кришталевий мікрофон із англомовним треком Heart of Steel, написаним під впливом війни. Наразі букмекери пророкують українцям 3 місце. Проте ситуація може змінитися. 

Фінал конкурсу відбудеться 13 травня.

Новости Днепра про У Ліверпулі офіційно відкрили Євробачення-2023 (ВІДЕО)

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Новости Днепра про У Ліверпулі офіційно відкрили Євробачення-2023 (ВІДЕО)Українська

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