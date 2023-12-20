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  • У лісах поблизу Дніпра бродять японські олені: у заповіднику показали архівні відео

У лісах поблизу Дніпра бродять японські олені: у заповіднику показали архівні відео

Сьогодні 22:01
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У лісах поблизу Дніпра бродять рідкісні олені.

Новости Днепра про У лісах поблизу Дніпра бродять японські олені: у заповіднику показали архівні відео

Заповідник Дніпровсько-Орільський, який розташований поблизу Дніпра, дім для багатьох рідкісних представників флори та фауни, які занесені до Червоної книги. 

Тільки ссавців тут є 44 види. Серед них і така благородна тварина, як олень японський.

Олень японський Cervus nippon (Temminck, 1838) — ссавець родини Оленевих, представник лісового екологічного комплексу. Олень японський завезений в Дніпропетровську область у 1961 році. Територія заповідника — одне з місць інтродукції цього виду, – зазначено у дописі.
 
Архівне відео з території заповідника опублікувала науковиця Катерина Колесникова. 
 

Нагадаємо, раніше ми показували граціозного звіра, який водиться у заповіднику. Також розповідали про те, що на Дніпропетровщині можуть з’явитися нові природоохоронні зони, а до Дніпровсько-Орільського заповідника планують додати ще 5 ділянок, де водиться важлива для екосистеми флора та фауна. 

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Новости Днепра про У лісах поблизу Дніпра бродять японські олені: у заповіднику показали архівні відеоУкраїнська Новости Днепра про У лісах поблизу Дніпра бродять японські олені: у заповіднику показали архівні відеоРусский

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