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  • У лікарні Нікополя помер чоловік, який постраждав під час обстрілу 23 жовтня

У лікарні Нікополя помер чоловік, який постраждав під час обстрілу 23 жовтня

Сьогодні 12:52
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Помер нікопольчанин, який отримав  поранення під час обстрілу 23 жовтня.

Новости Днепра про У лікарні Нікополя помер чоловік, який постраждав під час обстрілу 23 жовтня

Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

Весь цей час чоловік знаходився у лікарні, але травма була дуже важкою. Медикам, на жаль, не вдалося його врятувати.

Це двадцять дев’ятий житель району, який загинув від рук російських окупантів з початку обстрілів.

Нагадаємо, 23 жовтня росіяни вранці ударили артилерією по Нікополю. Постраждали п’ятеро людей. Двоє з них їхали в машині, коли поряд з автівкою розірвався російський снаряд. У місті пошкоджені будинки та підприємництва.

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Новости Днепра про У лікарні Нікополя помер чоловік, який постраждав під час обстрілу 23 жовтняУкраїнська

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