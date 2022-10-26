У лікарні Нікополя помер чоловік, який постраждав під час обстрілу 23 жовтня

Помер нікопольчанин, який отримав поранення під час обстрілу 23 жовтня.

Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

Весь цей час чоловік знаходився у лікарні, але травма була дуже важкою. Медикам, на жаль, не вдалося його врятувати.

Це двадцять дев’ятий житель району, який загинув від рук російських окупантів з початку обстрілів.

Нагадаємо, 23 жовтня росіяни вранці ударили артилерією по Нікополю. Постраждали п’ятеро людей. Двоє з них їхали в машині, коли поряд з автівкою розірвався російський снаряд. У місті пошкоджені будинки та підприємництва.

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