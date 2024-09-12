У лікарні на Дніпропетровщині пацієнт виявив у шухляді гранату

Патрульні поліції в Дніпропетровській області продовжують виявляти вибухонебезпечні предмети.

У пресслужбі відділу патрульної поліції в Дніпропетровській області розповіли, як жителі Дніпра та області виявляють боєприпаси у різних місцях.

З початку року ми виїхали на 988 викликів щодо виявлення зброї, боєприпасів та вибухонебезпечних предметів. Вдячні тим небайдужим громадянам, які повідомляють про них, – йдеться у дописі.

Так, одного дня у Дніпрі в Соборному районі охоронець будівлі знайшов у кущах під парканом кілька пачок з набоями. Чоловік одразу повідомив про це на спецлінію “102”.

Також, раз якось місцева жителька відпочивала біля озера, коли побачила мішки із вогнепальною зброєю. Жінка не вагаючись викликала на місце правоохоронців.

Одного разу вибухонебезпечний предмет був виявлений пацієнтом лікарні. У шухляді він знайшов гранату, яку правоохоронці по прибуттю на місце ідентифікували як бойову.

Усі знайдені мешканцями боєприпаси були вилучені поліцією.

Поліціянти закликають уникати будь-яких дій зі знахідками або підозрілими предметами, які можуть виявитися вибуховими пристроями, – це може призвести до їхнього вибуху, жертв і руйнувань.

Нагадаємо, нещодавно у Кривому Розі 11-річний хлопчик впіймав на вудку пакет з гранатами.

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