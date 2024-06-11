У лікарні Харкова помер чоловік, який постраждав внаслідок вчорашньої атаки на місто

У лікарні помер 75-річний чоловік, який постраждав внаслідок вчорашньої атаки на Харків.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Нагадаємо, вчора, 10 червня, країна-агресор атакувала Харків трьома авіаційними бомбами КАБ.

Ввечері стало відомо про 8 постраждалих, одного з них – 77-річного чоловіка – працівники ДСНС витягнули з-під завалів приватного будинку після 2 годин рятувальної операції.

Сьогодні вранці мер Харкова сповістив про смерть чоловіка. Як повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, у постраждалого були численні закриті переломи.

Щирі співчуття близьким загиблого.

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