У лікарні Харкова помер чоловік, який постраждав внаслідок вчорашньої атаки на місто

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
Нагадаємо, вчора, 10 червня, країна-агресор атакувала Харків трьома авіаційними бомбами КАБ.
Ввечері стало відомо про 8 постраждалих, одного з них – 77-річного чоловіка – працівники ДСНС витягнули з-під завалів приватного будинку після 2 годин рятувальної операції.
Сьогодні вранці мер Харкова сповістив про смерть чоловіка. Як повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, у постраждалого були численні закриті переломи.
Щирі співчуття близьким загиблого.
Читайте також:
Автор:
Сьогодні серед білого дня ворог знову атакував Харків.
Вперше з лютого цього року відбувся довгоочікуваний обмін полоненими.
Під час бойових дій на фронті через російську агресію загинули…
Дані загиблого встановлюються.