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  • У лікарні Харкова помер чоловік, який постраждав внаслідок вчорашньої атаки на місто

У лікарні Харкова помер чоловік, який постраждав внаслідок вчорашньої атаки на місто

Сьогодні 08:24
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У лікарні помер 75-річний чоловік, який постраждав внаслідок вчорашньої атаки на Харків.

Новости Днепра про У лікарні Харкова помер чоловік, який постраждав внаслідок вчорашньої атаки на місто

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Нагадаємо, вчора, 10 червня, країна-агресор атакувала Харків трьома авіаційними бомбами КАБ.

Ввечері стало відомо про 8 постраждалих, одного з них – 77-річного чоловіка – працівники ДСНС витягнули з-під завалів приватного будинку після 2 годин рятувальної операції. 

Сьогодні вранці мер Харкова сповістив про смерть чоловіка. Як повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, у постраждалого були численні закриті переломи.

Щирі співчуття близьким загиблого.

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Новости Днепра про У лікарні Харкова помер чоловік, який постраждав внаслідок вчорашньої атаки на містоУкраїнська Новости Днепра про У лікарні Харкова помер чоловік, який постраждав внаслідок вчорашньої атаки на містоРусский

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