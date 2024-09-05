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  • У лікарні Дніпра з’явилося нове обладнання, яке допомагає у лікуванні пацієнтів з онкологією

У лікарні Дніпра з’явилося нове обладнання, яке допомагає у лікуванні пацієнтів з онкологією

Сьогодні 11:49
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В лікарню Дніпра завезли нове найсучасніше обладнання, яке працює зі стовбуровими клітинами.

Новости Днепра про У лікарні Дніпра з'явилося нове обладнання, яке допомагає у лікуванні пацієнтів з онкологією

У відділенні інтенсивної тератпії та еферентнтих методів лікування гострих та хронічних інтоксикацій у дітей медзакладу у Дніпрі з’явилося нова найсучасніша система аферезу Spectra Optia. 

Про це повідомили на сторінці Регіонального медичного центру родинного здоров’я у Facebook. 

Система Spectra Optia є провідною терапевтичною платформою для аферезу, обробки та збору клітин крові, – пояснюють в медзакладі. 

Це нове обладнання використовують у лікуванні хворих методики лікувального плазмоферезу, лейкоцитферезу, тромбоферезу. За допомогою системи автоматичного визначення система дозволяє безперервно керувати розділенням крові на фракції, а також потім ефективно виділяти цільові компоненти. 

Новости Днепра про У лікарні Дніпра з'явилося нове обладнання, яке допомагає у лікуванні пацієнтів з онкологією

Найважливішим є те, що система Spectra Optia формує колекцію стовбурових клітин. За допомогою неї тепер онкохворим у лікарні Дніпра зможуть проводити трансплантацію кісткового мозку.

Таке обладнання значно збільшує арсенал можливостей для рятування життя наших пацієнтів,- зазначили в публікації.

Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли, що у Дніпрі відкриють новий Суперх’юманс Центр.

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Новости Днепра про У лікарні Дніпра з'явилося нове обладнання, яке допомагає у лікуванні пацієнтів з онкологієюУкраїнська Новости Днепра про У лікарні Дніпра з'явилося нове обладнання, яке допомагає у лікуванні пацієнтів з онкологієюРусский

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