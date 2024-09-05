У лікарні Дніпра з’явилося нове обладнання, яке допомагає у лікуванні пацієнтів з онкологією

В лікарню Дніпра завезли нове найсучасніше обладнання, яке працює зі стовбуровими клітинами.

У відділенні інтенсивної тератпії та еферентнтих методів лікування гострих та хронічних інтоксикацій у дітей медзакладу у Дніпрі з’явилося нова найсучасніша система аферезу Spectra Optia.

Про це повідомили на сторінці Регіонального медичного центру родинного здоров’я у Facebook.

Система Spectra Optia є провідною терапевтичною платформою для аферезу, обробки та збору клітин крові, – пояснюють в медзакладі.

Це нове обладнання використовують у лікуванні хворих методики лікувального плазмоферезу, лейкоцитферезу, тромбоферезу. За допомогою системи автоматичного визначення система дозволяє безперервно керувати розділенням крові на фракції, а також потім ефективно виділяти цільові компоненти.

Найважливішим є те, що система Spectra Optia формує колекцію стовбурових клітин. За допомогою неї тепер онкохворим у лікарні Дніпра зможуть проводити трансплантацію кісткового мозку.

Таке обладнання значно збільшує арсенал можливостей для рятування життя наших пацієнтів,- зазначили в публікації.

Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли, що у Дніпрі відкриють новий Суперх’юманс Центр.

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