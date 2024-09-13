У лікарні Дніпра рятують 5-річну дитину, родина якої отруїлася невідомими хімікатами

У лікарні Дніпра врятували маленьку дитину, яка отруїлася невідомими речовинами.

У лікарні Дніпра продовжують рятувати життя. Зокрема про роботу спеціалізованої виїзної педіатричної бригади ЕМД КП “ОЦЕМД та МК” ДОР” розповів медик Віктор Пальчинський.

Серед пацієнтів – 14-річна дівчинка, яка напередодні вистрибнула з вікна 8 поверху. Завдяки оперативній роботі медиків її вдалось врятувати. Нині її стан важкий, але стабільний.

Також нещодавно лікарі врятували 5-річну дитину. Зазначається, що її родина отруїлася невідомими хімікатами. На жаль, мати загинула.

Медики також оглянули новонароджену дівчинку, яка народилася до приїзду бригади “швидкої”. Дитині та породиллі надали необхідну медичну допомогу. Їх госпіталізували до пологового відділення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Кам’янському 16-річна дівчина потрапила під потяг, бо була в навушниках.

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