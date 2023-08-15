У лікарні Дніпра розповіли, в якому стані люди, яких ушпиталили після ракетного удару

Одна людина, яка постраждала внаслідок ракетної атаки по Дніпру 15 серпня, наразі в лікарні.

Про це повідомили у міськраді.

Наразі у лікарні знаходиться двоє із трьох постраждалих.

70-річного чоловіка ушпиталили незадовго після удару. У нього закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забої обличчя та гомілки. Біля чоловіка постійно чергують медики та надають необхідну допомогу.

До медиків за допомогою також зверталася 59-річна жінка, але її поранення не такі важкі, тож лікарі оглянули постраждалу та відправили лікуватися додому.

«Цей чоловік перебуває у нас на стаціонарному лікуванні. Його стан стабільний. Також до нас надійшла жінка. Ми надали їй всю необхідну допомогу та відправили на амбулаторне лікування під нагляд травматологів та хірургів», – прокоментував лікар одного із медичних закладів Дніпра Алі.

У ще однієї дніпрянки, за даними Дніпро ОВА, гостра реакція на стрес, тож вона лікується вдома.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що кількість постраждалих внаслідок ударів по Дніпру зросла.

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