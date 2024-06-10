У лікарні Дніпра померла дівчина, яку збили на Перемозі: друзі шукають свідків ДТП

Дівчина, яку збили на ж/м Перемога 5 червня, померла у лікарні.

Про це повідомила знайома померлої дівчини у себе в Instagram.

Нагадаємо, 5 червня близько 22:00 24-річна дівчина переходила дорогу на “зебрі”, де її та ще одного чоловіка збив автомобіль Skoda. З 5-го червня постраждала перехожа була в комі, сьогодні вночі вона, на жаль, померла.

Близькі дівчини наразі шукають свідків, аби з’ясувати обставини ДТП та притягнути до відповідальності водія.

Якщо ви бачили момент аварії чи маєте запис відеореєстратора, зателефонуйте за номером: +380680277303 — хлопець загиблої Артур.

У поліції за даним фактом також відкрили провадження.

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