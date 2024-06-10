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  • У лікарні Дніпра померла дівчина, яку збили на Перемозі: друзі шукають свідків ДТП

У лікарні Дніпра померла дівчина, яку збили на Перемозі: друзі шукають свідків ДТП

Сьогодні 11:59
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Дівчина, яку збили на ж/м Перемога 5 червня, померла у лікарні.

Новости Днепра про У лікарні Дніпра померла дівчина, яку збили на Перемозі: друзі шукають свідків ДТП

Про це повідомила знайома померлої дівчини у себе в Instagram.

Нагадаємо, 5 червня близько 22:00 24-річна дівчина переходила дорогу на “зебрі”, де її та ще одного чоловіка збив автомобіль Skoda. З 5-го червня постраждала перехожа була в комі, сьогодні вночі вона, на жаль, померла.

Новости Днепра про У лікарні Дніпра померла дівчина, яку збили на Перемозі: друзі шукають свідків ДТП

Близькі дівчини наразі шукають свідків, аби з’ясувати обставини ДТП та притягнути до відповідальності водія. 

Якщо ви бачили момент аварії чи маєте запис відеореєстратора, зателефонуйте за номером: +380680277303 — хлопець загиблої Артур.

У поліції за даним фактом також відкрили провадження.

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