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У Києві чоловік 3 місяці труїв співмешканку хімічними речовинами, аби отримати гроші та авто

Сьогодні 08:46
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У Києві затримали підозрюваного у вбивстві.

Новости Днепра про У Києві чоловік 3 місяці труїв співмешканку хімічними речовинами, аби отримати гроші та авто

У Києві 67-річний чоловік протягом трьох місяців підсипав хімічні речовини у їжу та напої жінки, з якою проживав 15 років.

Про це повідомили у ГУНП Києва.

Такі дії зловмисника призвели до смерті жінки. Після цього чоловік намагався привласнити її квартиру, однак після невдачі забрав автомобіль та 20 тисяч доларів. Згодом переїхав до Волинської області.

Правоохоронці розкрили вбивство. Під час обшуку у квартирі було вилучено грошові кошти, банківську картку померлої, її автівку Suzuki, документи. Окрім цього вилучили та відправили на експертизу пластикову ємність із сипучою речовиною.

Зловмисника затримали та повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства з корисливих мотивів та незаконне заволодіння транспортним засобом.

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Йому загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Київщині жінка підпалила себе біля будівлі суду.

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Новости Днепра про У Києві чоловік 3 місяці труїв співмешканку хімічними речовинами, аби отримати гроші та автоУкраїнська Новости Днепра про У Києві чоловік 3 місяці труїв співмешканку хімічними речовинами, аби отримати гроші та автоРусский

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