У Києві 12-річна дівчина вистрибнула з вікна: це вже 5 самогубство підлітків у місті за жовтень

Трагедія трапилась сьогодні вулиці Миколая Гулака.
Дівчина вистрибнула з вікна 22 поверху.
Раніше, 9 жовтня, дві киянки 2006 та 2005 років народження, вистрибнули з 15-го вікна багатоповерхівки.
Також 2 жовтня зведені брат і сестра стрибнули з 24 поверху. Молоді люди навіть вели запис свого суїциду у ТікТок.
У чому причина хвилі самогубств не встановлено.
Нагадуємо, що якщо у вас є якісь психологічні проблеми, завжди варто звернутися до спеціалістів. Також цілодобово працюють телефони довіри.
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Козенко Антон
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