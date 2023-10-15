У Києві 12-річна дівчина вистрибнула з вікна: це вже 5 самогубство підлітків у місті за жовтень

У місті Києв 12-річна дівчина скоїла самогубство.

Трагедія трапилась сьогодні вулиці Миколая Гулака.

Дівчина вистрибнула з вікна 22 поверху.

Раніше, 9 жовтня, дві киянки 2006 та 2005 років народження, вистрибнули з 15-го вікна багатоповерхівки.

Також 2 жовтня зведені брат і сестра стрибнули з 24 поверху. Молоді люди навіть вели запис свого суїциду у ТікТок.

У чому причина хвилі самогубств не встановлено.

Нагадуємо, що якщо у вас є якісь психологічні проблеми, завжди варто звернутися до спеціалістів. Також цілодобово працюють телефони довіри.

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