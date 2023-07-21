У Китаї павук заліз у вухо чоловіка та звив там павутину: шокуюче відео

Нещодавно у Китаї чоловік звернувся до лікарні з нестерпним свербежем у вусі.
Лікарі обстежили пацієнта та виявили у вусі … павука. Він вже встиг сплести там густу павутину.
Про це повідомляє dailymail.
Досвідчений лікар видалив павука, але восьминога істота пошкодила чоловіку барабанну перетинку і слуховий прохід.
Зазначається, що в Китаї подібні випадки – не рідкість. Дуже часто люди звертаються до лікарів з “гостями” у вухах.
Професор Кобі Шал з Університету штату Північна Кароліна, який вивчає комах, зазначає, що павуки і таргани вважають вухо людини “безпечним місцем”. Крім того, їх приваблює вушна сірка, особливо її запах.
Тому якщо колись поїдете в Китай – беріть із собою беруші!
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