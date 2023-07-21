Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Китаї павук заліз у вухо чоловіка та звив там павутину: шокуюче відео

У Китаї павук заліз у вухо чоловіка та звив там павутину: шокуюче відео

Сьогодні 14:11
просмотров

Плюс ще одна фобія...

Новости Днепра про У Китаї павук заліз у вухо чоловіка та звив там павутину: шокуюче відео

Нещодавно у Китаї чоловік звернувся до лікарні з нестерпним свербежем у вусі.

Лікарі обстежили пацієнта та виявили у вусі … павука. Він вже встиг сплести там густу павутину.

Про це повідомляє dailymail.

Досвідчений лікар видалив павука, але восьминога істота пошкодила чоловіку барабанну перетинку і слуховий прохід.

Зазначається, що в Китаї подібні випадки – не рідкість. Дуже часто люди звертаються до лікарів з “гостями” у вухах.

Професор Кобі Шал з Університету штату Північна Кароліна, який вивчає комах, зазначає, що павуки і таргани вважають вухо людини “безпечним місцем”. Крім того, їх приваблює вушна сірка, особливо її запах.

Тому якщо колись поїдете в Китай – беріть із собою беруші!

Читайте також:

Новости Днепра про У Китаї павук заліз у вухо чоловіка та звив там павутину: шокуюче відеоУкраїнська

Автор:


# # # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Ракетний удар по центру Одеси: росіяни пошкодили консульство своїх друзів
новини України
Вчора 14:12
Ракетний удар по центру Одеси: росіяни пошкодили консульство своїх друзів

Під час нічного ракетного удару по Одесі постраждала будівля китайського…

У Дніпрі помітили водія маршрутки, який курить “на ходу”
Новини Дніпра
Вчора 10:55
У Дніпрі помітили водія маршрутки, який курить “на ходу”

Місцеві Telegram-канали опублікували відео, на якому видно, як водій однієї…

У Дніпрі “вручали повістку” зі стріляниною: що кажуть у поліції
Новини Дніпра
14.07.2023 12:18
У Дніпрі “вручали повістку” зі стріляниною: що кажуть у поліції

У мережі опублікували відео, на якому близько 5 людей у…

Можуть впасти в будь-який момент: у Дніпрі на Перемозі діти гуляють по недобудові
Новини Дніпра
13.07.2023 18:40
Можуть впасти в будь-який момент: у Дніпрі на Перемозі діти гуляють по недобудові

Поки батьки на роботі, діти гуляють...

Наверх