У Китаї павук заліз у вухо чоловіка та звив там павутину: шокуюче відео

Плюс ще одна фобія...

Нещодавно у Китаї чоловік звернувся до лікарні з нестерпним свербежем у вусі.

Лікарі обстежили пацієнта та виявили у вусі … павука. Він вже встиг сплести там густу павутину.

Про це повідомляє dailymail.

Досвідчений лікар видалив павука, але восьминога істота пошкодила чоловіку барабанну перетинку і слуховий прохід.

Зазначається, що в Китаї подібні випадки – не рідкість. Дуже часто люди звертаються до лікарів з “гостями” у вухах.

Професор Кобі Шал з Університету штату Північна Кароліна, який вивчає комах, зазначає, що павуки і таргани вважають вухо людини “безпечним місцем”. Крім того, їх приваблює вушна сірка, особливо її запах.

Тому якщо колись поїдете в Китай – беріть із собою беруші!

Читайте також:

Українська

Автор: