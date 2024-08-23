У Курській області загинув захисник з Дніпропетровщини

У Курській області героїчно загинув воїн з Дніпропетровщини.

Сумну звістку повідомили в Червоногригорівській громаді.

39-річного В’ячеслава Грабована мобілізували в червні 2024 року. За посадою був гранатометником 3 десантно-штурмового відділення.

З невимовним сумом та скорботою повідомляємо про загибель нашого земляка, жителя селища Червоногригорівка, відданого захисника та справжнього воїна Грабована Вячеслава Вікторовича, 1985 року народження, – йдеться у повідомленні.

В’ячеслав загинув 16.08.2024 року в Курській області РФ.

Його загибель стала ще однією непоправною втратою для нашої громади. Рідні та близькі люди, друзі та побратими запамʼятають Вячеслава мужнім, стійким, чуйним, сміливим, щирим та завжди готовим прийти на допомогу. Його відвага та самовідданість назавжди залишаться у наших спогадах.

Працівники апарату, члени виконавчого комітету та депутатський корпус Червоногригорівської селищної ради висловлює глибокі співчуття рідним і близьким Героя. Низький уклін та вічна пам’ять нашому воїну-захиснику, – зазначають односельчани.

Прощання із загиблим Героєм відбудеться 24.08.2024 року з 10:30 години, відспівування з 11:00 години за адресою: селище Червоногригорівка, вулиця Ярмаркова, буд. 96.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: